MOSports.com

Week 1 Scoring Leaders (min 3 TD)

Brayden Lidgard, West Plains. 5 TD

Blake Delacruz, Parkview (Springfield). 4 TD

Andrew Holden, Mtn View Liberty, 4 TD

Jonah Roberts, Windsor, 4 TD

Patrick Connery, Kearney, 4 TD

Isaiah Davis, Joplin, 3 TD

Kagen Barnett, King City/Union Star. 3 TD

Isaiah Estes, Fayette, 3 TD

Gavin Davis, West Platte, 3 TD

Rylan Chamberlin, Northwest Hughesville, 3 TD

Cullen Bruner, Marceline, 3 TD

Jeremy Vickers, Marionville, 3 TD

Kenton Sargent, Windsor, 3 TD

Caleb Parman, Worth County/NE Nodaway. 3 TD

Trey Quick, Rolla, 3 TD

Cade Beason, Webb City, 3 TD

Kyle Mill, Marquette 3 TD

Tanner Campbell, Northwest Cedar Hill 3 TD

Arlen Harris Jr. , Lutheran St. Charles 3 TD

Sam Sanderson, Pattonville, 3 TD

Don't see your leaders? Submit to mosportsstaff@yahoo.com